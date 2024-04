Gazzetta - Leao, protagonista in negativo della sconfitta contro la Roma. E San Siro fischia

Quella che poteva essere una serata da sogno si è rivelata un incubo per Rafael Leao. L’esterno portoghese, scrive La Gazzetta dello Sport, è il protagonista in negativo della sconfitta patita dal Milan in casa contro la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Per lui, al momento della sostituzione al 78º minuto, una bordata di fischi da tutto il Meazza, anche se, poco dopo, ci sono stati anche dei cori da parte della curva rossonera.

Una prova, sottolinea la Rosea, senza spunti, senza strappi e, soprattutto, di pochissimo sacrificio quando la palla era tra i piedi dei capitolini, osservabile già dal linguaggio del corpo del portoghese. Un atteggiamento che non è stato affatto gradito neanche dai compagni, con Maignan che intorno all’ora di gioco lo ha rimproverato vistosamente. E i fischi ne sono una conseguenza scontata.