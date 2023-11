Gazzetta: "Maignan e Theo i leader: mettono la faccia per Pioli"

vedi letture

"Maignan e Theo i leader: mettono la faccia per Pioli": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ai due francese non piacciono le interviste, ma nelle scorse ore hanno voluto parlare per difendere sia Stefano Pioli che tutto il gruppo rossonero dopo le numerose critiche che sono arrivate nelle ultime settimane.