Gazzetta - Maignan, Tomori e Bennacer ci provano per la Champions: esami in giornata

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola riporta che i tre grandi infortunati del Milan, Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer, non saranno della partita domani sera ma oggi svolgeranno ulteriori esami per vedere lo stato dei loro infortuni e valutare una possibile presenza martedì in Champions contro il Tottenham. In particolare per l'algerino, scrive la rosea, la presenza contro gli Spurs è in forte dubbio.