Gazzetta - Milan, a Thiaw e Tomori servirà ancora almeno un mese per tornare in campo

Al momento, nell'infermeria rossoneri, ci sono solo quattro giocatori infortunati: si tratta dei lungodegenti Tommaso Pobega, tornerà in aprile, Pierre Kalulu, per cui le previsioni dicono marzo, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. I primi a rientrare, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, saranno il tedesco e l'inglese, anche se c'è bisogno ancora un po' di pazienza: ad entrambi servirà infatti ancora almeno un mese.

Questi, nel dettaglio, i loro infortuni:

- Pobega: operato il 21 dicembre per la riparazione del tendine retto femorale sinistro

- Kalulu: lesione del tendine retto femorale sinistro

- Thiaw: severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra

- Tomori: lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro