Gazzetta - Milan, Adli resta e sarà il vice-Krunic in mezzo al campo

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Yacine Adli non dovrebbe andare via e restare nella rosa del Milan per la stagione 2023-2024: il giovane francese, che sembrava in procinto di partire nelle scorse settimane, rimarrà nella rosa di Stefano Pioli e sarà il vice-Krunic in mezzo al campo.