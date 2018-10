Gazzetta - Milan, anche Gattuso nel pentolone: bonus esaurito?

Per la prima volta dallo scorso novembre, Gattuso è finito nel pentolone degli accusati. Ecco la grande novità, scrive stamane La Gazzetta dello Sport. È come se Rino, fino a sabato in qualche modo sempre assolto dalla maggior parte dell’opinione pubblica, avesse esaurito il bonus. Anche agli occhi di quei tifosi che, a prescindere dai risultati, lo adoreranno sempre per tutto ciò che ha rappresentato.