Gazzetta - Milan, Caldara sta meglio: non è escluso che possa essere tra i convocati di Gattuso per il derby

Mattia Caldara sta decisamente meglio: ieri, il giovane difensore milanista ha svolto quasi tutta la seduta di allenamento in gruppo, saltando solo la partitella finale. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, se non ci dovessero essere altri intoppi, l’ex Atalanta potrebbe anche essere presente nell’elenco dei convocati di Gattuso per il derby di domenica, altrimenti rientrerà giovedì prossimo per il match di Europa League contro il Betis.