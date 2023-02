Gazzetta - Milan, Cardinale da ieri sera a Milano: oggi giornata di meeting prima del Tottenham

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, è sbarcato ieri sera a Milano in vista del match di stasera di Champions League contro il Tottenham. Come racconta La Gazzetta dello Sport, prima di sedersi in tribuna a San Siro per la sfida contro gli Spurs, Cardinale è atteso da una giornata di meeting a Casa Milan: di certo incontrerà il management sportivo e finanziario e inoltre potrebbe affrontare con il presidente Scaroni anche il tema del nuovo stadio.