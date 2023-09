Gazzetta - Milan, Cardinale in contatto costante con Furlani: ha seguito quotidianamente le vicende di mercato

Gerry Cardinale è sempre più dentro al Milan e la sensazione è che, con il passare dei giorni, che un business stia diventando una passione. Il numero uno di RedBird, oltre ad aver seguito allo stadio tutte e tre le prime partite della stagione del Milan (è atteso a San Siro sia per il derby che per il Newcastle), è in contatto costante con l'ad rossonero Giorgio Furlani e durante l'estate ha seguito quotidianamente le vicende di mercato del club di via Aldo Rossi.