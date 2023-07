Gazzetta - Milan, CDK vorrebbe restare in rossonero. Ci sono però due grandi "ma"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Charles De Ketelaere è sulla lista dei cedibili e negli ultimi giorni il PSV Eindhoven avrebbe manifestato l'intenzione di prenderlo in prestito. Il giocatore, da parte sua, vorrebbe invece restare per riscattarsi e dimostrare che il Milan ha fatto bene un anno fa ad investire 35 milioni di euro per prenderlo dal Bruges. Ci sono però due grandi "ma" in questa vicenda: prima di tutto il Diavolo ha già preso Pulisic e punta a prendere altri rinforzi offensivi e quindi lo spazio per CDK rischia di essere davvero poco. A spingere poi il belga ancora più fuori dal progetto milanista c'è l'idea di Stefano Pioli di cambiare modulo e passare al 4-3-3, che è un sistema di gioco senza il trequartista. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.