Gazzetta - Milan e Napoli: dalla Champions i soldi per Leao e Kvara

Rafael Leao contro Khvicha Kvaratskhelia: chi vince in Champions League rinnova? La Gazzetta dello Sport disegna questo possibile scenario, considerando che i soldi derivanti dal passaggio del turno possono consentire al Milan o al Napoli di alzare l'offerta per il rinnovo del contratto dei propri gioielli. Leao è in ballo da tempo con la dirigenza del Milan per parlare del rinnovo: l'idea è di fissare un nuovo incontro dopo il 18 aprile, ovvero quando i rossoneri sapranno se avranno superato o meno il Napoli ai quarti di finale di Champions. Al momento il club offre oltre 6 milioni, mentre il giocatore ne chiede 7 più 2 alla firma oltre al pagamento dei 16 milioni di risarcimento allo Sporting Lisbona.