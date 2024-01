Gazzetta - Milan, ecco Popovic: inizialmente sarà destinato alla Primavera di Abate

vedi letture

Mancano da definire gli ultimissimi dettagli e poi Matija Popovic diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. Inizialmente, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante serbo, che sta per occupare l’ultimo posto da extracomunitario, è destinato alla Primavera di Ignazio Abate. L'ex Partizan è svincolato e quindi sbarcherà in rossonero a parametro zero.

Ieri Popovic è sbarcato in Italia insieme ai suoi agenti, i quali hanno avuto incontri positivi con il Milan. La fumata bianca è sempre più vicina e dovrebbe arrivare dopo l'ultimo summit tra le parti in programma per oggi che servirà per definire gli ultimissimi dettagli. Una volta formalizzato l'accordo definitivo, il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Diavolo. L'ufficialità potrebbe arrivare già domani.