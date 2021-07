Gazzetta - Milan, Ibra proseguirà il suo programma di recupero a Milanello

Domani è in programma a Milanello il raduno del Milan, al quale sarà presente anche Zlatna Ibrahimovic: l'attaccante svedese non potrà allenarsi ancora per un po' con i compagni, ma ha deciso di proseguire il suo programma di recupero dopo l'operazione al ginocchio nel Centro sportivo rossonero. L'obiettivo è tornare in campo per fine agosto. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.