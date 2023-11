Gazzetta - Milan, Ibra tornerà presto a frequentare Milanello: offrirà il suo punto di vista all’allenatore e ai giocatori

Non appena verrà ufficializzato il suo ritorno al Milan, Zlatan Ibrahimovic tornerà a frequentare il Centro Sportivo di Milanello: lo svedese offrirà il suo punto di vista all’allenatore e ai giocatori rossoneri. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'ex attaccante può dare ancora tanto all’unico club che gli ha rubato il cuore tra i tanti per i quali ha giocato in 25 anni di carriera.