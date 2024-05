Gazzetta - Milan, ieri nuovi contatti con Fonseca: è lui il favorito per il post-Pioli

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e Paulo Fonseca, che al momento è il grande favorito per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Da tempo nel mirino del Diavolo, il portoghese, che domani si giocherà con il Lille la qualificazione alla prossima Champions League, è il primo nome della lista, ma meglio non arrivare a conclusioni affrettate perchè le alternative ci sono, così come i contatti.

L'ultimo, piuttosto clamoroso, è stato per esempio con gli agenti di Lionel Scaloni, ct campione del mondo con l'Argentina in Qatar. In via Aldo Rossi lo considerano con l’identikit giusto per guidare il Milan. Per ora non ci sono ancora stati contatti diretti con lui, ma ora c'è anche lui nella lista del Diavolo per il futuro della panchina.