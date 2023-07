Gazzetta - Milan, il 9 agosto amichevole a Milanello contro il Trento per chi non verrà impegnato il giorno prima contro il Monza

Dopo il ritorno dalla tournée negli Stati Uniti, il Milan ha già in programma l'8 agosto un'amichevole contro il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi. Il giorno dopo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ci sarà un altro test a Milanello contro il Trento per quei giocatori rossoneri che non verranno impiegati contro la squadra di Palladino.