Gazzetta - Milan, importante anche la spinta commerciale per la crescita del club

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per Gerry Cardinale, la spinta commerciale è uno dei punti di crescita per il club rossonero: dai nuovi accordi commerciali come quello con Off White, alla sinergia con i New York Yankees. Randy Levine, presidente degli Yankees, da gennaio è nel CdA del Milan, mentre rossoneri e Yankees vendono l’una il merchandising dell’altra nei rispettivi stadi e in futuro Calabria e compagni giocheranno una partita allo Yankee Stadium.