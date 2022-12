Gazzetta - Milan, in porta sorpasso di Mirante su Tatarusanu?

MilanNews.it

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattna, Antonio Mirante potrebbe sorpassare Ciprian Tatarusanu nelle gerarchie in porta di Stefano Pioli: stasera nell'ultima amichevole contro il PSV, dovrebbe infatti giocare il portiere italiano al posto dell'infortunato Mike Maignan e non è escluso che la stessa cosa possa succedere anche mercoledì contro la Salernitana.