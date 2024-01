Gazzetta - Milan, Jovic è rinato: una rete ogni 115 minuti, meglio che a Francoforte

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Luka Jovic, oggetto misterioso nei primi mesi della stagione, è rinato e ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite in cui è sceso in campo. La sua media gol è spaventosa: una rete ogni 115 minuti, meglio anche di quella che aveva avuto nella super annata con l'Eintracht Francoforte quando chiuse con 27 gol in 48 partite e una media di una rete ogni 122 minuti.

Ora Stefano Pioli ha finalmente una valida alternativa ad Olivier Giroud. Nonostante ciò non si placano le voci di mercato su Serhou Guirassy, che resta un obiettivo del Milan per questo mercato di gennaio. La clausola rescissoria da 17 milioni di euro è un affare, anche se il costo dell'ingaggio lordo è adesso più alto dopo l'abolizione dei benefici fiscali del Decreto Crescita.