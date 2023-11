Gazzetta - Milan, Kjaer out contro la Fiorentina. E rischia di saltare anche il Borussia

vedi letture

Simon Kjaer non è ancora pronto a tornare in campo: il difensore danese, che ieri ha svolto a Milanello un lavoro personalizzato sul campo, salterà infatti sicuramente il match di campionato di sabato contro la Fiorentina e la sua presenza tra i convocati è a forte rischio anche per il successivo impegno del Milan in Champions League contro il Borussia Dortmund.