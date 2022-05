Gazzetta: "Milan, la prova del 19. Sorpasso all'Inter e Champions facile: ecco perchè il titolo vale di più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, la prova del 19. Sorpasso all'Inter e Champions facile: ecco perchè il titolo vale di più": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che valore potrebbe avere per i rossoneri vincere lo scudetto. Oltre ovviamente al fatto di alzare un trofeo dopo diversi anni, sarebbe importante anche perchè vorrebbe dire raggiungere l'Inter a quota 19 tricolori, essere in prima fascia nel prossimo sorteggio per i gironi di Champions League, aumentare l'appeal del club e il valore del marchio Milan. Lo scudetto sarebbe poi ovviamente una grande vittoria da dedicare anche ai tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra milanista.