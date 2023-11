Gazzetta - Milan, la società conferma la fiducia a Pioli: la squadra è ancora con l'allenatore

vedi letture

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nel momento più difficile, il Milan conferma la fiducia in Stefano Pioli. Avanti dunque con lui e niente cambio in panchina nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite. In via Aldo Rossi, si ritiene che la squadra sia ancora con il tecnico milanista.