Nell’agenda di Gazidis e dei suoi collaboratori c’è anche il nome di Kessie. Non solo Donnarumma e Ibra, dunque: come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza tra 19 mesi e il suo rappresentante spinge per un adeguamento. La pratica è stata appena avviata: Franck vuole restare e anche da parte del Milan c’è la volontà di proseguire insieme.