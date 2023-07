Gazzetta - Milan, niente Barcellona per Calabria, Kalulu e Okafor

vedi letture

Il Milan deve giocare ancora un'amichevole negli Stati Uniti e lo farà nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro il Barcellona a Las Vegas. Per questo match, come riporta gazzetta.it, saranno sicuramente assenti Davide Calabria, che si è infortunato contro il Real Madrid e che tornerà con i compagni in una delle amichevoli pre-campionato di agosto, Pierre Kalulu, che si è aggregato al gruppo solo il 25 luglio e si sta allenando ancora a parte, e anche Noah Okafor.