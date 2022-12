Gazzetta - Milan, niente Salernitana per Origi: possibile rientro contro la Roma

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Salvo miracoli, Divock Origi non sarà in campo il 4 gennaio contro la Salernitana. Il suo problema muscolare non è però grave e quindi il suo rientro in campo è solo una questione di giorni: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, non sarebbe sorprendente vederlo tra i convocati di Stefano Pioli per la successiva sfida contro la Roma (8 gennaio).