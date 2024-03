Gazzetta - Milan, niente turnover contro la Lazio. L'unico dubbio è Theo per una botta al piede

Giovedì prossimo è in programma a San Siro l'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, ma Stefano Pioli non farà turnover questa sera in casa della Lazio. Spazio dunque ai titolari, con un unico dubbio, vale a dire Theo Hernandez che ha preso una botta al piede e quindi non è sicuro che possa scendere in campo dal primo minuto.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che, nel caso in cui il terzino francese non dovesse farcela, toccherà a Florenzi scalare a sinistra, con Calabria titolare a destra.