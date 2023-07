Gazzetta - Milan, Origi non partirà per gli USA. Verso l'esclusione anche Rebic e Ballo-Touré

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Divock Origi non partirà venerdì pomeriggio con il resto del gruppo rossonero per la tournée negli Stati Uniti. Oltre a lui, ci sono anche altri due giocatori milanisti che dovrebbero restare a Milano: si tratta di Ante Rebic e Fode Ballo-Touré, le cui esclusioni non sono ancora certe, ma sarebbero molto probabili. Il motivo è semplice: tutti e tre sono sul mercato.

La squadra di Stefano Pioli partirà da Malpensa venerdì alle 12.55 in direzione Los Angeles e resterà negli USA fino al 1 agosto, giocando anche tre amichevoli di lusso contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.