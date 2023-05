Gazzetta - Milan, per l'estate occhio ad Alvaro Morata

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha già ipotizzato quelle che potrebbero essere le mosse di mercato del Milan la prossima estate, in modo particolare in attacco e a centrocampo. Per il centravanti va monitorato il nome di Alvaro Morata, il cui contratto con l'Atletico Madrid scade nel 2024. Sia i Colchoneros che gli agenti del giocatore parlano di rinnovo ma il club rossonero ha preso le sue informazioni e ci starebbe pensando.