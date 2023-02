Gazzetta - Milan, Pioli ha incassato la fiducia di Cardinale prima del Tottenham: "Stefano, hai il sostegno della proprietà!"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Quella di ieri è stata una lunga giornata per Gerry Cardinale, culminata con la vittoria del Milan contro il Tottenham in Champions League. Prima della sfida, il numero uno di RedBird è stato negli spogliatoi per salutare il gruppo rossonero e rinnovare la fiducia a Stefano Pioli: "Caro Stefano, hai il sostegno della proprietà" le parole di Cardinale riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.