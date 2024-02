Gazzetta - Milan, riecco Thiaw 79 giorni dopo l'infortunio: a Monza può essere titolare

Malick Thiaw è tornato a giocare ieri contro il Rennes 79 giorni dopo l'infortunio subito a fine novembre in Champions League contro il Borussia Dortmund (severa lesione del bicipite femorale della coscia sinistra). Secondo La Gazzetta dello Sport, il tedesco ha messo minuti nelle gambe contro i francesi e ora si candida per una maglia da titolare domenica sera in campionato sul campo del Monza.

Queste le parole di Thiaw a Sky nel post-partita di ieri: "Sono molto contento di essere tornato in campo. Mi sono sentito bene. Non è stato un periodo semplice, ma ora sono tornato. E' una bella serata anche per la squadra visto che abbiamo vinto 3-0".