Gazzetta - Milan, si farà di tutto per recuperare Calabria e Calhanoglu per la Lazio

Domani pomeriggio, il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello e inizierà a prepararsi per l'importante trasferta di domenica sul campo della Lazio: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nel Centro sportivo di Carnago si farà tutto il possibile per recuperare Calabria e Calhanoglu per la gara contro i biancocelesti. Il terzino italiano e il turco sono gli unici acciaccati che hanno qualche chance di esserci all'Olimpico.