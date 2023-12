Gazzetta: "Milan, Simic e i suoi fratelli. Ora tocca a Jimenez. E se nasce l'U23..."

vedi letture

"Milan, Simic e i suoi fratelli. Ora tocca a Jimenez. E se nasce l'U23..." scrive La Gazzetta dello Sport. Jan-Carlo Simic ha vissuto la domenica perfetta, con l'esordio a 18 anni e con tanto di gol a suggellare una giornata indimenticabile.

Il Milan continua a puntare sui giovani. Dopo il record di Camarda, Bartesaghi ancora in campo, Pioli adesso ha la sesta età media più bassa del campionato e potrebbe lanciare nuovi profili come Alex Jimenez o come Clinton Nsiala-Makengo, Nava e Kevin Zeroli, capitano della Primavera di Abate, senza dimenticare Chaka Traore che ha già esordito. E ora i rossoneri valutano anche la creazione della seconda squadra. In società si valuta, il costo non è basso (si arriva a 7-10 milioni a stagione) ma ci sono molti pareri favorevoli.