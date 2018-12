Gazzetta - Milan, tornare in Champions per far salire i ricavi anche in virtù della sentenza UEFA

Durante la festa di Natale del settore giovanile rossonero che c'è stata ieri a San Siro, Paolo Scaroni, presidente milanista, ha ribadito la necessità per il Milan di qualificarsi alla prossima Champions League: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha infatti bisogno di arrivare tra le prime quattro per far salire i ricavi. A rendere tutto ciò ancora più necessario è la sentenza UEFA visto che pianificare un pareggio di bilancio in meno di tre anni senza poter contare sul denaro della Champions appare un'impresa quasi impossibile.