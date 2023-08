Gazzetta - Monza-Milan: Reijnders e Loftus-Cheek i più in forma tra i rossoneri

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, ieri sera contro il Monza, i due giocatori del Milan che sono apparsi più in forma sono Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek: il primo gioca sempre a testa alta e cerca di verticalizzare appena può, mentre il mediano inglese è apparso in netta crescita e ha fatto sentire la sua fisicità in mezzo al campo.