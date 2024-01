Gazzetta: "Nasce un altro Milan. Ora Terracciano, in estate un 9. Giovane e fisico parole chiave"

vedi letture

"Nasce un altro Milan. Ora Terracciano, in estate un 9. Giovane e fisico parole chiave": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi si sta iniziando già a pianificare anche il mercato estivo quando arriverà sicuramente un grande centravanti. Ovviamente a Casa Milan si lavora ancora per quello di gennaio, con i dirigenti rossoneri che sono al lavoro per provare a prendere un altro difensore centrale, ma si guarda già anche al futuro.

Come spiega la Rosea, il club milanista ha una serie di comandamenti: puntare sui giovani, tenere alto l’impatto fisico e atletico della squadra, scegliere giocatori motivati e rispettare il tetto agli ingaggi. Non si pensa ovviamente solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita: Mirante e Kjaer, per esempio, sono in scadenza e difficilmente resteranno, alcuni giovani andranno in prestito a giocare, Giroud deciderà in primavera cosa fare (è tentato dalla Mls americana), attenzione anche alle possibili offerte che potrebbero arrivare dai top club europei per i big del Diavolo (Theo, Maignan e Leao su tutti).