Gazzetta: "Niente follie per Frattesi, così il Milan si è sfilato subito"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Niente follie per Frattesi, così il Milan si è sfilato subito" scrive La Gazzetta dello Sport che svela un retroscena sull'affare che porterà il centrocampista dal Sassuolo all'Inter. Ieri a pranzo un incontro tra Furlani e Carnevali in cui i rossoneri hanno constatato lo stato dell'arte, con i nerazzurri vicini a chiudere. Nell'incontro il dirigente rossonero ha ribadito al collega neroverde la volontà di non fare follie.

E così è stato. Un confronto che, di fatto, non ha prodotto nessuna vera offerta da parte del Milan, anche perché l’a.d. degli emiliani ha prospettato al collega lo status quo e la potenziale trattativa per il centrocampista della Nazionale non è mai davvero partita.