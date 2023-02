Gazzetta - Nuovo stadio, il piano C del Milan può essere Rozzano

MilanNews.it

Qualche tempo fa il presidente del Milan Paolo Scaroni aveva dichiarato che oltre al progetto della Cattedrale, in sinergia con l'Inter, e la possibilità di Sesto San Giovanni, il Milan aveva anche una terza possibilità per il progetto del nuovo stadio la cui località precisa non è stata però rivelata da Scaroni. Secondo la Gazzetta dello Sporti di oggi, quella via potrebbe portare a sud di Milano e più precisamente a Rozzano dove si ritroverebbero dei presupposti simili a quelli di Sesto: area privata e dunque non soggetta alle lungaggini burocratiche comunali. Al momento comunque, secondo l'indiscrezione della rosea, la soluzione di Rozzano rimane comunque in secondo piano rispetto alle prime due alternative.