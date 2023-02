Gazzetta - Nuovo stadio, perchè il Milan continuerebbe in solitaria senza l'Inter

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha lanciato l'indiscrezione secondo cui il Milan sarebbe prossimo a lasciare il progetto per il nuovo San Siro, arenato da fin troppo tempo, e costruirsi uno stadio che sia tutto suo, senza l'Inter. La rosea, per spiegare questa scelta in solitaria, ha fatto appello a ragioni di tipo economico. Il Milan, oramai, è un club che sta bene dal punto di vista finanziario e ogni stagione il bilancio migliora, aprendo nuove possibilità di investimento. L'Inter invece è legata a doppio filo a Oaktree che ha fatto un prestito a Zhang in una situazione che ricalca molto quella tra Elliott e Yonghong Li nel Milan di qualche anno fa. Dunque la società nerazzurra non dà grandi garanzie per quanto riguarda gli investimenti grossi come potrebbe essere quello dello stadio.