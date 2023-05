Gazzetta - Origi e Rebic, conferma in estate messa in dubbio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, in un pezzo in cui si parla delle possibili manovre rossonere sul mercato specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo, sia Divock Origi che Ante Rebic, che hanno deluso le aspettative di vice Giroud che erano state riposte a inizio stagione su di loro, potrebbero essere messi in dubbio quest'estate e non essere sicuri del posto.