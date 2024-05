Gazzetta - Panchina Milan: in lista anche Gallardo e Potter. No a Conte e Allegri: ecco perchè

Paulo Fonseca, secondo La Gazzetta dello Sport, è sempre il grande favorito per la panchina del Milan che a fine stagione saluterà Stefano Pioli, ma non è l'unico nome da tenere in considerazione perchè nella lista del Diavolo ci sono ancora diversi profili che vengono osservati con grande attenzione. Tra questi, per esempio, ci sono anche Marcello Gallardo, il quale è molto apprezzato da Moncada, e Graham Potter, ex tecnico del Chelsea.

Il Milan ha avuto contatti con diversi allenatori stranieri, mentre le piste italiane non sembrano essere destinate a decollare: Roberto De Zerbi piace ed è stato anche contattato, ma non gli è stata presentata nessun offerta. Per quanto riguarda invece Antonio Conte e Massimiliano Allegri, appena esonerato dalla Juventus, i due non sono stati considerati in linea con il progetto del Milan.