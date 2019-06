Gazzetta - Piatek-gol, ma contro Israele sparisce l'esultanza da 'Pistolero'

La stagione d’oro di Krzysztof è finita come era cominciata: con un gol, quello che ha aperto la vittoria della Polonia su Israele ieri sera in un match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Esordisce così la versione online de La Gazzetta dello Sport parlando del bomber rossonero. Kris, prosegue la Rosea, era andato a segno anche venerdì contro la Macedonia, esibendo la tipica esultanza del 'pum pum' creando qualche malumore a Skopje. Contro Israele, scrive Gazzetta, l'avversario era di quelli sensibili dal punto di vista politico così il rossonero ha rinunciato al suo tipico modo di celebrare la rete. Secondo i media polacchi, riporta gazzetta.it, non è stata una semplice casualità.