Gazzetta: "Pioli-Gasperini. Il duello infinito: ambizioni, litigi e tanta stima"

vedi letture

"Pioli-Gasperini. Il duello infinito: ambizioni, litigi e tanta stima": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Milan e Atalanta. I due tecnici si affrontano ormai da tanti anni e le loro sono sempre grandi sfide. Ai tempi dell'Inter, Pioli vinse 7-1 contro Gasperini che si è però vendicato qualche anno dopo con il 5-0 di Bergamo (dicembre 2019). Per i colori rossoneri è stato invece indimenticabile il 2-0 a San Siro del 15 maggio 2022: prima Leao e poi il super gol di Theo Hernandez regalano un successo decisivo per lo scudetto alla punultima giornata di campionato.

Intervenuto ieri in conferenza stampa per parlare della sfida contro l'Atalanta, Pioli ha spiegato: "Dovremo essere compatti, attenti e aggressivi. Cercheremo di fare male all’Atalanta perché abbiamo le caratteristiche per farlo". Questo invece il pensiero di Gasperini sul Milan: "Il Milan resta una squadra forte e duttile. Contro di loro sono sempre sfide ricche, varie sul piano tattico e con diverse occasioni da gol, non la vedo come partita da 0-0".