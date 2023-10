Gazzetta: "Pioli stravede, Leao lo lancia: Reijnders superstar si è preso il Milan"

"Pioli stravede, Leao lo lancia: Reijnders superstar si è preso il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport. Tutti pazzi per Tijjani Reijnders! Ha già scaldato i tifosi rossoneri che stravedono per lui e lo coprono d’affetto. Piace anche a Pioli che lo fa giocare sempre e fa fatica a toglierlo dal campo (ha il primato rossonero di minuti in campo) e piace anche ai compagni, con Leao che stravede per lui.

Il portoghese sui social lo ha taggato in una storia Instagram, in cui chiedeva "se avesse bisogno dei suo assist per segnare" e ricordando che "il gol ti aspetta, fratello". Reijnders lo ha ripostato con dedica: "Arriverà, fratello" e le mani a formare un cuoricino.