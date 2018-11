Gazzetta - Primavera, stupore anche in casa Chievo per le sanzioni a Conti e Maldini

Dopo Milan-Chievo, match valido per il campionato Primavera che si è giocato venerdì scorso a Varese, il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate Andrea Conti e inibito fino al 15 novembre Paolo Maldini. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, anche in casa del Chievo c'è stupore per queste sanzioni: chi era presente allo stadio Ossola, racconta infatti di una discussione animata tra Conti e l’arbitro, ma nulla di così grave da portare a una maxi-squalifica e all’inibizione per Maldini, presente ma non particolarmente arrabbiato.