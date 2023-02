Gazzetta - Rinnovo Giroud, il prossimo incontro non è in agenda ma sarà quello decisivo

MilanNews.it

Olivier Giroud è molto vicino al rinnovo con il Milan: nel pomeriggio di ieri l'incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera ha posto le basi per l'accordo che si raggiungerà nel prossimo futuro. Ballano poche migliaia di euro tra domanda e offerta e, anche se non si sa ancora quando sarà, la sensazione è che il prossimo incontro tra le parti può essere quello decisivo per la firma nero su bianco.