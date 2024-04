Gazzetta: "Sala insiste sul futuro di San Siro: 'Possibile ristrutturazione in due fasi'"

vedi letture

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare ieri del progetto di ristrutturazione di San Siro che nelle scorse settimane è stato presentato a Milan e Inter. Negli ultimi giorni, si vociferato di un possibile restyling in due fasi, una prima e una dopo l’Olimpiade invernale del 2026. Questo il pensiero del numero uno di Palazzo Marino riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport: "Io penso di sì. È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo. Credo che quella possa essere la soluzione".

Sala ha poi continuato: "Ho sentito e apprezzo le parole di pragmatismo di Gerry Cardinale. La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato a Webuild le loro necessità e ce l’hanno comunicato formalmente, in maniera tale che le possa considerare nella costruzione del progetto. Quello che sto facendo con i miei uffici è continuare a spingere perché vengano rispettati i tempi e perché è importante che per giugno noi possiamo costituire un’alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano".