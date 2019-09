Gazzetta: "San Siro svelato: guglie, sky box, grattacieli. Il nuovo stadio apre le porte"

"San Siro svelato: guglie, sky box, grattacieli. Il nuovo stadio apre le porte": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta che nella mattinata di ieri è apparso sui social un video con le prime immagini del progetto di Populous per il nuovo impianto di Milan e Inter. Nella giornata di domani, è in programma la presentazione ufficiale dei progetti ancora in corsa, compreso quello di Manica-Cmr Sportium che prevede un’arena con due anelli che si incrociano e si uniscono.