Gazzetta: "Super Chaka ancora a segno. Ora prende casa e la... patente"

"Super Chaka ancora a segno. Ora prende casa e la... patente": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport su Chaka Traoré che sta vivendo una settimana davvero indimenticabile visto che mercoledì in Coppa Italia contro il Cagliari è arrivato il suo primo gol con la prima squadra rossonera, mentre ieri a Empoli ha segnato la sua prima rete in Serie A.

Ma per il giovane attaccante ivoriano arriveranno presto nuovi traguardi importanti anche fuori dal campo: a breve si sistemerà infatti definitivamente nel nuovo appartamento in zona San Siro, a due passi dal convitto che fino a poco tempo fa condivideva con altri ragazzi del settore giovanile. Inoltre, Chaka sta studiando per prendere la patente.