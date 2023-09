Gazzetta - Verso il derby: Cardinale sarà a San Siro, non dovrebbe esserci invece Zhang

vedi letture

Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano di domani sera, Steven Zhang, presidente dell'Inter, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe essere presente a San Siro in quanto si tratterrà ancora in Cina per motivi di lavoro. Sarà invece presente in tribuna Gerry Cardinale, numero uno di RedBird che finora ha seguito da vicino tutte e tre le partite ufficiali del suo Milan.