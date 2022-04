Gazzetta - Zaniolo, in attesa del rinnovo sirene da Milan e Juve

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul futuro di Zaniolo, dopo la splendida tripletta in Conference. Il giocatore a Roma sta benissimo e resterebbe volentieri, a patto di sentirsi al centro del progetto. Il che significa avere un rinnovo di contratto sulle cifre di Pellegrini (circa 6 milioni con i bonus). Al momento infatti, guadagnando più o meno 2,2 milioni. Visto che i Friedkin hanno deciso di rinviare a fine stagione il discorso contratti, per il momento è più facile ascoltare le sirene di mercato. In prima fila c’è la Juve, che lo ha sondato da tempo ma occhio ai colpi di scena, visto che Zaniolo piace anche al Milan. La valutazione? Intorno ai 50-60 milioni.